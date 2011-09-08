Литвин підписав пенсійну реформу, черга за Януковичем

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав закон про пенсійну реформу й направив його на підпис Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У разі підписання закону, він набуде чинності з 1 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки в документ необхідно внести уточнення технічного характеру.

6 вересня, парламент не підтримав проект постанови, яким передбачалося скасувати рішення про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної реформи”. Цей проект постанови пропонували ухвалити опозиційні депутати.

Після цього Верховна Рада України ухвалила поправки до закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».