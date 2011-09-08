Україна не пустила в Керченську протоку корабель ЧФ

Україна не пустила в Керченську протоку корабель Чорноморського флоту Росії.

Про це джерело в штабі Чорноморського флоту РФ повідомило РІА «Новости».

За словами джерела, Україна вперше в історії двох держав зажадала плату від російського військового корабля за проходження Керченської протоки.

Великий десантний корабель (ВДК) "Азов" Чорноморського флоту РФ слідує Керченською протокою до міста Азов для участі в урочистих заходах, присвячених дню міста. До Азова корабель повинен прийти в п`ятницю.

"Вперше в історії взаємин між Росією та Україною українська морська влада зажадала від командира "Азова" взяти на борт лоцмана й сплатити його послуги", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, через те, що такі послуги ніколи не надавалися за плату російським кораблям, було ухвалено рішення слідувати до Азова паралельним курсом через мілководий Темрюкську затоку.

"З огляду на те, що ця протока є мілководою, зазвичай військові кораблі й цивільні судна використовують глибоководну Керченську протоку. Проте, ВДК "Азов" має мале осідання, й тому глибина Темрюкської затоки дозволяє кораблю скористатися саме цим маршрутом", - пояснило джерело в штабі ЧФ.