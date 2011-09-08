Кірєєв дозволив фото та відео

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києві Родіон КІРЄЄВ дозволив поновити пряму трансляцію та проведення фото та відеозйомки процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО лише на стадії оголошення судового рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя Р.КІРЄЄВ оголосив після розгляду клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про поновлення прямої трансляції та проведення фото та відеозйомки зі стадії судових дебатів.

«Суд постановив дозволити проведення трансляції та фото та відеозйомки при оголошенні судового рішення за результатами судового розгляду справи», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Державне обвинувачення при цьому не заперечувало можливість поновлення прямої трансляції та фото-, відеозйомки вже на стадії судових дебатів.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Р.КІРЄЄВ заборонив пряму трансляцію, фото- та відеофіксацію засіданнія у справі Ю.ТИМОШЕНКО до завершення допиту свідків.