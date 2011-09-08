У Сумах створено «Кадетський корпус»

На базі Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І.Г.Харитоненка створено державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка.

Відповідний указ підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Текст документу оприлюднено на його сайті.

Своїм рішенням Президент підтримав пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Сумської обласної ради та Сумської обласної державної адміністрації щодо створення у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вказаного навчального закладу.

Крім того, в указі зазначається, що рішення прийнято з метою створення належних умов для розвитку дітей, які бажають здобути військові професії.

Кабінету міністрів України доручено здійснити в установленому порядку заходи, пов`язані зі створенням ліцею-інтернату, вирішивши, зокрема, питання щодо продовження навчання в ліцеї-інтернаті учнів Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І.Г.Харитоненка, а також матеріально-технічного і кадрового забезпечення ліцею-інтернату, передачі йому необхідної для розвитку земельної ділянки та фінансування ліцею-інтернату з державного бюджету України.