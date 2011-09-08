Прийшов час покінчити з псевдокозацтвом

Кримське козацтво готове до злагодженої і конструктивної співпраці з урядом Автономної республіки Крим.

Про це заявив Верховний отаман Кримського козачого союзу Володимир ЧЕРКАШИН на круглому столі, який провів перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ, повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

Звертаючись до учасників зборів, перший віце-прем`єр наголосив, що козацька ідея має значний потенціал для відродження історико-культурної спадщини українського народу.

П.БУРЛАКОВ запросив учасників круглого столу до активної участі в реалізації розробленої кримським урядом Стратегії розвитку Криму до 2020 року. «Всі кримчани мають об`єднати зусилля для втілення в життя цього документа, спрямованого на майбутній розвиток і процвітання автономії, – підкреслив П.БУРЛАКОВ. – Ми маємо пам`ятати, що наше найбільше досягнення – стабільність у Криму».

Верховний отаман Кримського козачого союзу відзначив, що сьогодні кримські козаки виконують важливу роль у суспільному житті республіки, опікуються відродженням традицій народу, патріотичним вихованням молоді. «Ми підтримуємо ініціативи Ради міністрів Криму і готові до злагодженої і конструктивної співпраці», – сказав В.ЧЕРКАШИН.

Під час круглого столу були обговорені питання створення Козачого коледжу і козачих дитячих літніх спортивно-патріотичних таборів, проведення дитячих спортивних ігор, фольклорних фестивалів та інших національно-культурних заходів.

Уряд Криму спільно з громадськими організаціями розробить пропозиції зі створення «козачих станиць» – культурно-етнографічних туристичних об`єктів.

Як повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, в резолюції, ухваленій учасниками круглого столу, зокрема наголошується, що кримські козаки висловлюють підтримку позиції Президента України В.ЯНУКОВИЧА, уряду України, «яка полягає у формуванні механізму конструктивної взаємодії органів виконавчої влади і козачих громадських організацій, залученні козачої громадськості до розв’язання питань реалізації державної політики».

«Козацтво, безумовно, є одним з найактивніших, згуртованих, патріотично налаштованих громадських рухів. У зв`язку з цим запрошення, що надійшло на адресу козачих організацій від органів влади, до активної співпраці у розв’язанні важливих суспільних проблем, є конструктивним і своєчасним», - зазначається у резолюції.

На думку учасників круглого столу, «настав час для перегляду багатьох реалій, що склалися за останні роки, пов`язаних з деструктивними процесами у козачому русі. Це, наприклад, численні самодіяльні козачі і псевдокозачі структури, сумнівні охоронні фірми, які дискредитують козацтво агресивною і часто протизаконною діяльністю на користь приватних осіб і фірм. Це об`єднання під козачими прапорами людей, які не знають і не бажають дотримуватися козачих традицій».