Найосвіченіші українці живуть у Києві (дослідження)

У столиці кожен сотий житель має науковий ступінь. Це найвищий показник в Україні. Про це повідомляє журнал WEEKLYUA, який опублікував рейтинг українських регіонів «Де в Україні жити добре». Рейтинг ґрунтується на результатах першого посткризового дослідження якості життя в Україні, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД).

Водночас найнижча концентрація людей з науковими ступенями в Кіровоградській і Житомирській областях. Там таким документом може похвалитися одна людина з 1300 жителів.

«У Житомирській області також зафіксований рекордно низький відсоток зайнятих у промисловості фахівців з вищою освітою. Це пояснюється близькістю Києва, який переманює до себе найпрофесійніших фахівців. Не тільки вчені чи інженерно-технічні працівники, навіть професійні водії і будівельники з Житомира прагнуть знайти роботу в столиці», – відзначає WEEKLYUA.

А що стосується інших показників якості освіти, то столичні школи випускають найпідготовленіших випускників (їх бали зовнішнього тестування найвищі в країні). Найлегше влаштувати дитину в садочок у Черкаській області. А іноземні студенти віддають перевагу вузам Києва, Севастополя, Харкова і Луганська.

«В більшості своїй іноземні студенти в Україні — це жителі закавказьких і середньоазіатських республік СНД або громадяни Індії, Китаю, Ірану, В`єтнаму, арабських країн. Мабуть, багато хто з них приїжджає до України навіть не за освітою. Одержавши дозвіл на в`їзд в країну, вони або осідають у великих містах, займаючись переважно торгівлею, або прагнуть різними способами прорватися на захід», - відзначає WEEKLYUA.