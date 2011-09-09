У Києві відкрилась виставка про масові розстріли євреїв

8 вересня в Києві відбулось офіційне відкриття виставки «Голокост від куль: масові розстріли євреїв в Україні 1941-1944» в рамках вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Організаторами виставки є Фонд Віктора Пінчука у партнерстві з Меморіалом Шоа (Memorial de la Shoah), організацією «Яхад-Ін Унум», а також посольствами Ізраїлю, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Віктора Пінчука, виставка демонструватиметься в «Українському домі» (Київ, Хрещатик, 2) з 9 вересня по 3 жовтня 2011 року.

Виставка вже демонструвалася в Парижі, Нью-Йорку та інших містах і вперше представлена в Україні. Проект спрямований на виховання толерантності в українському суспільстві і особливо молоді. Виставка є частиною заходів державного рівня в рамках програми вшанування 70-х роковин трагедії Бабиного Яру.

У відкритті виставки взяли участь: автор проекту римо-католицький священик з Франції Патрік ДЕБУА, барон Ерік де РОТШИЛЬД, президент Меморіалу Шоа, Франція, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, голова фонду Віктор ПІНЧУК, посли країн Ізраїлю, Франції, Німеччини, США, Великої Британії та інших, провідні історики, експерти та інші.

Виставка підготовлена Меморіалом Шоа, до якого входять архів, музей, освітній центр та місце вшанування пам’яті, й була оновлена і адаптована за участі провідних українських експертів. Проект «Голокост від куль» базується на праці отця П.ДЕБУА, котрий багато років поспіль займається архівними та археологічними дослідженнями, а також відеодокументуванням свідчень очевидців масових розстрілів в Україні. Експозиція включає інформацію про історичні факти, відео-інтерв`ю, документи часів війни, фотографії віднайдених масових поховань та предмети: кулі, гільзи та ін.

З метою максимального інформування, зацікавлення та залучення до діалогу українських школярів і студентів під час виставки реалізовуватиметься освітня програма, створена Інститутом візуальної історії та освіти Фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії та Українським центром вивчення історії Голокосту.

Також у рамках заходу отець П.ДЕБУА представив свою книгу «Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту», вперше перекладену українською мовою за фінансової підтримки Посольства Франції. Ця книга стала лауреатом Національної єврейської книжкової премії 2008 року.

Фонд Віктора Пінчука спільно з «Історичною правдою», медіа-партнером виставки, запустив вебсайт виставки: www.istpravda.com.ua/holocaust-history.

Вхід на виставку вільний.