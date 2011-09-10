Україна рада успіху Польщі у видобутку сланцевого газу

Українська влада зацікавлена досвідом Польщі в пошуку і видобутку сланцевого газу, значні поклади якого є також в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції в польській Криниці у п`ятницю.

А.КЛЮЄВ привітав присутнього на конференції польського віце-прем`єра Вальдемара ПАВЛЯКА з нещодавнім вдалим першим видобутком сланцевого газу в Польщі.

«Ми раді успіхам наших колег із Польщі, оскільки також маємо значні запаси сланцевого газу», - цитують А.КЛЮЄВА польські ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року британська компанія 3Legs Resources поінформувала про виявлення покладів сланцевого газу в результаті пробного буріння на північному заході Польщі.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланца - поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах з Росією.

За даними EIA, Польща може володіти запасами в 5,3 трильйона сланцевого газу, якого вистачить країні на 300 років.

Зараз країна щорічно споживає 13-14 млрд. кубометрів, 70% якого імпортує, головним чином з РФ.

Експерти відзначають, що налагодити промисловий видобуток сланцевого газу, який дозволить зменшити залежність від поставок російських енергоносіїв, можна за 10-15 років.