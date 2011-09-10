У Сумах відбувся чемпіонат міста з приготування шашликів

У Сумах у міському парку імені Івана Кожедуба відбувся Перший чемпіонат міста з шашлику.

Як передає кореспондент УНІАН, на майданчику біля Колеса огляду близько десяти конкурсантів, які представляють громади національних меншин міста та кількох міських закладів харчування, запропонували усім гостям свята свої шашлики. Окрім того, всі бажаючі мали змогу взяти участь у веселих розвагах та конкурсах і отримати призи від спонсорів чемпіонату.

Ініціатива проведення такого незвичного для Сум конкурсу належить низці громадських молодіжних організацій. Ідею підтримали в управлінні підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів та управлінні інформаційно-аналітичної роботи міської ради.

За підсумками чемпіонату переможцями визнано представників української, азербайджанської та вірменської кухні.

Всі учасники чемпіонату отримали дипломи, а переможців нагороджено «золотими» шампурами, виготовленими майстрами ковальської справи спеціально до цього заходу.