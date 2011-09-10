У першому Всеукраїнському фестивалі чаю беруть участь 20 майстрів

У Дніпропетровську в рамках святкування Дня міста сьогодні відбувся перший Всеукраїнський фестиваль чаю.

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі взяли участь 20 майстрів чайної справи з 5 міст України: Києва, Миколаєва, Херсона, Севастополя, Сімферополя і самого Дніпропетровська.

В рамках фестивалю на оглядовому майданчику парку ім. Шевченка відбулася презентація і дегустація кращих сортів чаю та кави від провідних чайних компаній України і світу.

Пройшли також тематичні майстер-класи з японських і китайських чайних церемоній, індійських танців, боді-арту.

Гостям заходу були продемонстровані виступи японських барабанщиків, танці гейші, показові бої міського клубу айкідо, театралізоване костюмоване шоу "Танець китайського дракона", виступ ходулістів в національних китайських костюмах.

Кульмінацією свята став запуск «небесних ліхтариків» і фаєр-шоу.