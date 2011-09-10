У першому Всеукраїнському фестивалі чаю беруть участь 20 майстрів
Повідомлення з Дніпропетровська
У Дніпропетровську в рамках святкування Дня міста сьогодні відбувся перший Всеукраїнський фестиваль чаю.
Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі взяли участь 20 майстрів чайної справи з 5 міст України: Києва, Миколаєва, Херсона, Севастополя, Сімферополя і самого Дніпропетровська.
В рамках фестивалю на оглядовому майданчику парку ім. Шевченка відбулася презентація і дегустація кращих сортів чаю та кави від провідних чайних компаній України і світу.
Пройшли також тематичні майстер-класи з японських і китайських чайних церемоній, індійських танців, боді-арту.
Гостям заходу були продемонстровані виступи японських барабанщиків, танці гейші, показові бої міського клубу айкідо, театралізоване костюмоване шоу "Танець китайського дракона", виступ ходулістів в національних китайських костюмах.
Кульмінацією свята став запуск «небесних ліхтариків» і фаєр-шоу.