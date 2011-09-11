На святі витинанки всі охочі можуть опанувати її ази

У м.Могилів-Подільський Вінницької області з 8 по 12 вересня проходить Міжнародний мистецький конкурс «Українська витинанка».

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації, на свято з’їхалися митці майже зі всіх регіонів України, гості з Прибалтики, Білорусі, Молдови та Росії.

Протягом свята майстри витинанки проводитимуть майстер-класи, обмінюватимуться досвідом, проведуть науково-практичну конференцію з мистецтва витинанки, відвідають музеї та історичні місця Могилів-Подільського та Ямпільського районів.

11 вересня в рамках проведення конкурсу на центральній площі міста працюватиме «містечко майстрів», де всі бажаючі зможуть освоїти ази мистецтва витинанки.

Цього ж дня відбудеться відкриття пам’ятника українській витинанці, нагородження майстрів та святковий концерт.

Витинанки - давнє декоративне ужиткове мистецтво. Матеріалом для витинанок є папір, дерево, рослинні заготовки, а інструментом, відповідно, ножиці, ніж, сокирка тощо.