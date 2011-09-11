Водій мікроавтобуса на смерть збив трьох працівників автодору

ДТП на Херсонщині

Вчора о 14.40 поблизу с. Новокаїри Бериславського району Херсонської області водій мікроавтобуса скоїв наїзд на працівників Білозерського райавтодору, що проводили ремонтні роботи. Внаслідок ДТП троє працівників загинули, а водія мікроавтобуса госпіталізовано до Бериславської центральної районної лікарні. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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