Водій мікроавтобуса на смерть збив трьох працівників автодору

11:44, 11 вересня 2011
Суспільство
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ДТП на Херсонщині

Вчора о 14.40 поблизу с. Новокаїри Бериславського району Херсонської області водій мікроавтобуса скоїв наїзд на працівників Білозерського райавтодору, що проводили ремонтні роботи.

Внаслідок ДТП троє працівників загинули, а водія мікроавтобуса госпіталізовано до Бериславської центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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