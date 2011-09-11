Усікновення голови Іоана Хрестителя: сьогодні гріх їсти борщ

Сьогодні, 11 вересня, – свято Усікновення голови Пророка Предтечі й Хрестителя Господнього Іоана, або, як кажуть у народі, Головосіка.

Це свято більш відоме серед віруючих під назвою «Іван Пісний», бо церква встановила в цей день одноденний піст. Звідси і його народна назва.

В Євангелії від Марка детально розповідається про страшну мученицьку смерть Іоана Предтечі – попередника Ісуса Христа.

Цар Ірод, у часи якого жили Іоан Хреститель та Ісус Христос, покохав дружину свого брата Пилипа і одружився з нею. Ірод боявся Іоана, бо бачив у ньому людину праведну і святу, у багатьох випадках він його слухався. Іоан відверто говорив йому, що він здійснив ганебний вчинок, пов’язавши своє життя з дружиною брата. Ці докори не дуже подобалися Іроду. Такі відверті і сміливі слова не подобалися і Іродіаді, колишній дружині Пилипа, яка хотіла вбити Іоана. І ось врешті така нагода з’явилася. У день народження Ірода запросили багато гостей, вони співали й танцювали. Особливо захопив царя танець дочки Іродіаді, захопив настільки, що за насолоду, яку вона йому подарувала, він пообіцяв їй все, що вона попросить. Дівчина, порадившись з матір’ю, попросила у царя голову Іоана Хрестителя на блюді. Ірод не відмовив, і голова Іоана була принесена.

Цього дня дотримуються суворого посту. Не можна нічого різати, що нагадує собою голову. Взагалі вважається, що цього дня не варто брати у руки гострі речі: ніж, сокиру. Тобто, все, що нагадує мученицьку смерть святого.

У народі кажуть: «Якщо зрізати головку капусти в цей день, то може потекти кров». На Усічення не можна їсти круглі фрукти та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня форма нагадує відрубану голову Предтечі), а також червоні помідори, кавуни, бо вони нагадують кров святого. Відтак, не можна їсти й будь-що на таці – на ній лежала голова Іоана Предтечі.

Цього дня не варили борщу, це був єдиний день, коли гріх їсти борщ.

У деяких регіонах це свято називали: Іван Пісний. Але найбільш поширеною назвою була Головосіка.

Цього дня заборонялося співати й танцювати. Бо, саме з допомогою пісень та танців Іродіада домоглася страти Хрестителя.

Цього дня кожен намагався побувати в церкві, а ті хто мучився головними болями, просили зцілення.

За народним віруванням день Головосіка є останньою межею, коли з’являються грози. Але, якщо хтось почув грім, то це віщувало довгу і теплу осінь. Звідси й приповідка: «Загримів Головосік – тепла прибавить рік».

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