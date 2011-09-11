У Чернівцях відзначили річницю пісень "Червона рута" та "Водограй"

На Театральній площі Чернівців в присутності сотень жителів і гостей міста втретє відбулося обласне «Свято української пісні» з нагоди першого виконання пісень Володимира Івасюка “Червона рута” та “Водограй”.

Як передає кореспондент УНІАН, мистецька імпреза проводиться у Чернівцях вже втретє і, як зазначають організатори, користується цікавістю буковинського глядача.

Всіх, хто завітав на Свято української пісні, привітав перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Георгій ГАЛИЦЬ, який зазначив, що “Червона рута” стала «справжнім брендом, з яким нині Буковина асоціюється у всьому світі».

У вересні 1970 року у Чернівцях у прямому ефірі телепрограми «Камертон доброго настрою» прозвучала прем`єра пісні, яку виконував дует: сам автор Володимир Івасюк і місцева співачка Олена Кузнєцова. Путівку в життя пісні дав чернівецький звукорежисер Василь Стріхович.

Свято української пісні з нагоди першого виконання пісень Володимира Івасюка “Червона рута” та “Водограй” має на меті привернути увагу буковинців та гостей краю до найкращих джерел та надбань української естрадної пісні, долучити молодих виконавців до справжньої культури української естрадної пісні.

У нинішньому пісенному святі взяли участь близько 40 учасників – представників молоді, які виконують кращі зразки української пісні, переважна частина з яких – пісні славетного земляка. Місце проведення Свята обрано невипадково – саме на Театральній площі міста Чернівці було вперше виконано “Червону руту” і “Водограй”.