У жовтні відновиться експорт української електроенергії до Польщі

ТОВ «Пауер Трейд», що входить до структури найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДПЕК, веде переговори про відновлення комерційних експортних поставок української електроенергії до Польщі з жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПЕК.

Згідно з повідомленням, переговори ведуться з кінцевими споживачами усередині Польщі, а досягнення конкретних домовленостей очікується наприкінці вересня.

«Завдяки системній роботі DTEK Power Trade з потенційними контрагентами у Польщі, ми дістали можливість вийти на кінцевого споживача української електроенергії і розпочати її комерційні поставки. Зараз ми вивчаємо цінову кон`юнктуру, ведемо подальші переговори, але говорити про конкретні домовленості можна буде тільки наприкінці вересня», - цитує прес-служба директора компанії «Пауер Трейд» Андрія ФАВОРОВА.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» не виставила на аукціон з експорту електроенергії у жовтні 215 МВт перетину «ОЕС України – Польща», який до цього щомісячно виставлявся, і купувався дочірньою компанією приватного енергохолдингу ДПЕК ТОВ «Східенерго». За інформацією аукціонної комісії «Укренерго», польський перетин не був виставлений на аукціон у зв`язку з тим, що ТОВ «Східенерго», яке виграло цей перетин на річному аукціоні, не повідомило про свою тимчасову відмову від цього напряму в жовтні. До цього такі повідомлення з квітня ц.р. щомісяця надходили до аукціонної комісії.

Нагадаємо, що польська компанія Zomar S.A. із грудня 2009 року припинила імпорт української електроенергії у рамках контракту з державним підприємством «Укрінтеренерго» через збитковість, на думку польського трейдера, таких поставок.

У березні 2010 року польський трейдер заявляв про готовність відновлення придбання української електроенергії, зазначаючи при цьому, що поки що не бачить такої можливості через дуже високу ціну купівлі і низьку ціну її продажу в Польщі.

При цьому компанія зазначала, що за чинним контрактом Zomar з «Укрінтеренерго», у 2010 році трейдер щомісяця може купувати в України 130 МВт електроенергії. Згодом поставки електроенергії по напряму до Польщі так і не були відновлені.

Тим часом, у грудні 2010 року на річному аукціоні з експорту електроенергії у 2011 році ТОВ «Східенерго» що входить до структури енергохолдингу ДПЕК, викупило 215 МВт перетину «ОЕС України – Польща» за 10 тис. грн. При цьому представники компанії заявляли про можливість початку експортних поставок у цьому напрямі вже з січня 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд» (обидва – м. Донецьк), що входять до складу приватного енергохолдингу ДПЕК, у січні-червні 2011 року збільшили експорт електроенергії з України у 8,37 разу, або на 1,883 млрд. кВт/год. – до 2 млрд. 138,3 млн. кВт/год.

ТОВ «Східенерго» у поточному році здійснює поставки на адреси контрагентів в Угорщині і Словаччині, ТОВ «Пауер Трейд» - у Молдові.