Голова податкової пояснив, як уникнути зайвих перевірок

Метод «горизонтального моніторингу», який сьогодні впроваджує Державна податкова служба України (ДПСУ) в роботі з великими платниками податків, дозволить їм уникати додаткових податкових перевірок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п`ятницю повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час підписання Меморандуму про участь в експерименті з впровадження «горизонтального моніторингу» між ДПСУ, підприємством «Лукойл-Україна» і ПАТ «Лукойл-Одеській НПЗ».

«Суть нашої пропозиції – щоб податкова якомога менше втручалася в роботу бізнесу з точки зору контролю і з точки зору організації перевірок... Суть методу «горизонтального моніторингу» в тому, щоб бізнес показував свої ризикові операції, які ми бачимо», - сказав він.

За його словами, після закінчення звітного періоду експерименту (1 рік) ДПСУ пропонує бізнесу пройти незалежний аудит, який підприємства проводять щорічно. ДПСУ також висуває вимоги до цього аудиту. Зокрема, його можуть проводити компанії, що входять в Асоціацію аудиторів України.

«Це вам (бізнесу – УНІАН) дає можливість піти від додаткових перевірок податкових служб. Ми братимемо за основу акти аудиту (під час перевірок – УНІАН)», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.