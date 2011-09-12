Рятувальники сьому добу шукають трьох гірників на затопленій шахті

Рятувальники сьому добу не можуть знайти трьох шахтарів на затопленій приватній шахті «Рудник» (Антрацитовський район, Луганська область).

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Держгірпромнагляду у Луганській області, воду з шахти продовжують відкачувати. Для цього залучено додаткові насоси. Зв`язок з гірниками встановити дотепер не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, вночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення у транспортних просіках перебували три гірники. Шахтарів шукають дотепер. 6 вересня прокурор Луганської області Микола БЕСКІШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії.