Два чиновники перевели у приватну власність 45 гектарів над Дніпром

У Черкаській області передано до суду кримінальну справу проти двох чиновників Канівської райдержадміністрації, які незаконно перевели у приватну власність земельну ділянку площею 45 гектарів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Черкаській області, у ході слідства було викрито численні факти незаконного переведення службовими особами Канівської райдержадміністрації земель запасу, які розташовані вздовж Дніпра, у приватну власність 20-ти осіб. Нормативно-грошова оцінка вказаних земель становить майже 3,5 млн. грн.

Досудове слідство у кримінальній справі, порушеній слідчими УСБУ в Черкаській області у липні 2010 року стосовно зловмисників, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, завершено.

У даний час накладено арешт (заборону на відчуження) на 45 га земель, які незаконно були передані у приватну власність.

Кримінальну справу передано до суду.