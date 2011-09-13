Кабмін ініціює установку поквартирних лічильників

Кабінет міністрів України планує прийняти програму запровадження поквартирних приладів обліку теплоспоживання.

Про це на своїй персональній сторінці у мережі Facebook повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Сьогодні (на засіданні уряду - УНІАН) винесли на обговорення проект: за 2 роки встановити лічильники тепла в усіх квартирах. Тобто люди платитимуть не "на круг" за весь будинок, а персонально за своє опалення. І зможуть самі регулювати витрати», - написав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що в рамках даної програми уряд планує розробити механізм компенсації виробництва таких лічильників на вітчизняних підприємствах.

У зв`язку з цим прем`єр закликав відвідувачів своєї сторінки висловити свої пропозиції щодо економії енергоресурсів.