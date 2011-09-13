Українка зайняла друге місце на конкурсі «Міс Всесвіт» (фото)
Перемогла представниця Анголи
|Олеся Стефанко
Перед фіналом організатори також оголосили переможниць у номінаціях «Міс Фотогенічність» і «Міс Симпатія». Ними стали відповідно «Міс Швеція» Роннія ФОРНСТЕДТ і представниця Чорногорії Ніколіна ЛОНКАР.
На початку фінального показу всі конкурсантки, що представляють 89 країн, вийшли на сцену, де дізналися імена 15 фіналісток, яких судді вибрали за підсумками попередніх змагань 8 березня, повідомляє РІА «Новости».
Ще одну учасницю вирішального етапу «Міс Всесвіт» було обрано за результатами голосування глядачів в Інтернеті.
Фіналістки взяли участь у дефіле в купальниках, потім десять дівчат продовжили змагатися і вийшли на сцену у вечірніх платтях. У третій частині конкурсу п`ять красунь відповідали на запитання суддів.