Українка зайняла друге місце на конкурсі «Міс Всесвіт» (фото)

Представниця Анголи Лейла ЛОПЕС завоювала титул «Міс Всесвіт» у бразильському місті Сан-Паулу. Друге місце зайняла українка Олеся СТЕФАНКО, повідомляє Reuters.

Перед фіналом організатори також оголосили переможниць у номінаціях «Міс Фотогенічність» і «Міс Симпатія». Ними стали відповідно «Міс Швеція» Роннія ФОРНСТЕДТ і представниця Чорногорії Ніколіна ЛОНКАР.

На початку фінального показу всі конкурсантки, що представляють 89 країн, вийшли на сцену, де дізналися імена 15 фіналісток, яких судді вибрали за підсумками попередніх змагань 8 березня, повідомляє РІА «Новости».

Ще одну учасницю вирішального етапу «Міс Всесвіт» було обрано за результатами голосування глядачів в Інтернеті.

Фіналістки взяли участь у дефіле в купальниках, потім десять дівчат продовжили змагатися і вийшли на сцену у вечірніх платтях. У третій частині конкурсу п`ять красунь відповідали на запитання суддів.