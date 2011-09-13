До 200-річчя Шевченка оголосили конкурс кінопроектів

Благодійний фонд “Велика родина” до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка презентує культурологічний проект “Шевченко”. Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН президент цього фонду Юрій РУБАН.

Він зазначив, що передбачається, зокрема, проведення міжнародного конкурсу кінопроектів на кращий фільм про Тараса Шевченка, підготовка конкурсу короткометражних фільмів молодих кінематографістів “200 років=200 фільмів”, щорічний фестиваль “Кобзар forever”, організація скульптурних симпозіумів за шевченківськими мотивами.

Він повідомив, що “відправною подією” проекту стане міжнародний конкурс на кращий сценарій повнометражного художнього фільму.

Керівник культурологічного проекту “Шевченко” Сергій ПРОСКУРНЯ повідомив, що цей проект фінансуватиме Фонд “Велика родина”. За його словами, в конкурсі можуть брати участь як громадяни України, так і громадяни інших країн, немає обмежень, зокрема, щодо віку, професії.

С.ПРОСКУРНЯ повідомив, що конкурс проходитиме в два етапи. Він зазначив, що на першому етапі відбуватиметься конкурс сценарних розробок (тритментів) обсягом від 4 до 12 сторінок, за результатами якого журі визначить три найкращі сценарні розробки для участі у другому турі. За його словами, перший етап буде завершено 22 листопада 2011 року. Керівник культурологічного проекту “Шевченко” повідомив, що другий етап - конкурс сценаріїв та кінопроектів, який завершиться їх публічним захистом (пітчинґом) перед широким громадським журі, відбудеться 21 лютого 2012 року. “І ми сподіваємося, що з тої маси тритментів, які ми одержимо в листопаді, журі зможе обрати найкращих для того, щоб вони продовжили змагання і вийшли з цікавими презентаціями в лютому 2012 року”, - додав він. За його словами, результати цього конкурсу будуть оголошені 9 березня 2012 року в день народження Тараса Шевченка.

С.ПРОСКУРНЯ також повідомив, що за умовами конкурсу “перший тур відбувається анонімно, тобто автори вкладають в конверт з текстом ще один конверт, в якому написані їхні реальні імена і прізвища - і ці конверти будуть відкриті на церемонії оголошення результатів першого туру”. “Для України такий конкурс і в такому форматі відбувається вперше і ми думаємо, що це буде мати і вже має в середовищі кіномитців великий інтерес”, - підкреслив він.

С.ПРОСКУРНЯ наголосив, що у зв’язку з тим, що на першому етапі конкурс “анонімний, то і про склад журі ви довідаєтесь - і кількісний і персональний, тільки на церемонії оголошення результатів першого туру”. В той же час додав, що члени журі “не просто адекватні, а це видатні діячі українського кінопроцесу - це режисери. Кінознавці, продюсери”. Керівник культурологічного проекту “Шевченко” повідомив, що головою журі другого туру буде кінорежисер, сценарист и продюсер Роман БАЛАЯН.

Про всі умови конкурсу можна дізнатися на сайті www.velykarodyna.org.ua