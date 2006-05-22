МНС: учора система енергозабезпечення країни була під загрозою

У районі Запорізької атомної станції сталася пожежа - вигоріло 1200 кв. м лісу.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, повідомлення про займання до м. Енергодара, де розташована атомна станція, надійшло пожежним напередодні ввечері.

"21 травня о 16.56 стало відомо, що на території Іванівського лісництва пожежа. На місце події виїхали рятувальники 26-ї і 10-ї пожежних частин. Вогонь було погашено за 20 хвилин, проте до моменту ліквідації пожежі вигоріло 1200 кв. м живої природи", - повідомили в МНС, зазначивши, що "масові лісові пожежі і займання на території Іванівського лісництва несуть реальну загрозу системі енергозабезпечення країни".

"Навіть через незначне загоряння ЛЕП (ліній електропередач - УНІАН) відбувається автоматичне розвантаження реакторів Запорізької атомної станції, що спричинює знеструмлення промислових регіонів України і завдає значної шкоди державі", - констатують в головному управлінні МНС у Запорізькій області.

Від інформаційного центру Запорізької атомної станції офіційної інформації про будь-які порушення в роботі, пов`язані з пожежею, не надходило. Водночас, згідно з даними інформаційного центру, саме 21 травня 2-й енергоблок ЗАЕС було відключено від енергосистеми дією автоматики.

За офіційною інформацією, порушень меж і норм безпеки зафіксовано не було.

Довідка УНІАН. 14 квітня 2003 року через пожежу, що виникла під ЛЕП на березі Дніпра, Запорізька атомна станція на кілька годин зменшила вироблення електроенергії на 1000 мегават: перший, другий, третій і четвертий блоки ЗАЕС, які працювали на повну потужність, були розвантажені до 75% номінального рівня.

Запорізька АЕС - наймогутніша АЕС в Європі та лідер електроенергетики України - є унікальним енергокомплексом із 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6000 МВт.

ЗАЕС виробляє близько 1/5 всієї електроенергії України.