Засновники "Кіноарсенала" включили до робочої групи Януковича

В Україні буде створено фонд підтримки вітчизняного кінематографу “Кіноарсенал”, покликаний забезпечити партнерство кіноіндустрії, великого бізнесу і держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кінопродюсера Олега КОХАНА, з такою ініціативою виступила робоча група, створена Національним інститутом стратегічних досліджень відповідно до рішення Громадської гуманітарної ради при Президентові від 17 березня 2011 року.

Рішення передбачало розробку ефективних механізмів розвитку виробництва вітчизняної кінопродукції з використанням приватного фінансового партнерства.

За інформацією прес-служби, до складу робочої групи з розробки пропозицій щодо розвитку вітчизняного кіно увійшли представники влади, кінобізнесу, творчої інтелігенції, серед яких народний депутат Віктор ЯНУКОВИЧ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ, перший заступник міністра культури Юрій БОГУЦЬКИЙ, народний артист України, кінорежисер Роман БАЛАЯН, голова Держкомтелерадіо Олександр КУРДІНОВИЧ, народний артист України Богдан СТУПКА, кінопродюсер О.КОХАН та інші.

О.КОХАН зазначив, що дуже важливо, аби фонд став ефективною комунікаційною та діловою платформою для діалогу бізнесу, керівництва країни, органів державної влади, кращих представників кіноіндустрії та творчої еліти. «Це підвищить нашу конкурентноздатність на світовому ринку через покращення якості та збільшення кількості кінопроектів, забезпечить стабільний розвиток галузі, у тому числі, її інвестиційну привабливість», - сказав він.

Метою діяльності нового фонду стане системна фінансова підтримка ключових складових кіноіндустрії, у тому числі надання освітніх грантів, фінансування дебютантів, створення і просування національних фільмів.

Народний депутат В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи створення фонду, звернув увагу на значення кіномистецтва на соціальний та культурний розвиток кожної нації, а також той факт, що “багато українських бізнесменів, серед яких чимало патріотів, якщо і не вкладають гроші в культурні ініціативи, то лише тому, що не бачать системного підходу”. Він переконаний, що “у наших силах змінити цю ситуацію, показавши на своєму прикладі ефективну співпрацю культури та крупного бізнесу”.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, створення сучасної національної кіноіндустрії в Україні – амбіція сильної нації. Також він підкреслив важливість того, що «розвиток кіновиробництва передбачається на основі державно-приватного партнерства з використанням передового досвіду з розвитку інфраструктури галузі і на основі енергії цивільного патріотизму і самоорганізації». Він переконаний, що все це створить умови для нового культурного прориву України.

На думку народного артиста України Б.СТУПКИ, тільки завдяки кіно актор стає по-справжньому популярним. Окрім того, кінематограф поєднує в собі практично всі творчі професії, багато з яких щороку втрачають своїх кращих представників, і цього потрібно уникнути в майбутньому. Він вважає, що “такі ініціативи допоможуть підтримати, а головне – утримати в Україні таланти”.

Програмні проекти та структура кінофонду будуть презентовані під час прес-конференції до Міжнародного дня кіно 28 грудня.