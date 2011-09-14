Міліція затримала ймовірних нападників на інкасаторів у Києві

Працівники міліції затримали безробітних жителів Чернігівської області та Сум віком від 35 до 41 року, підозрюваних у скоєнні розбійних нападів у Києві на інкасаторські автомобілі.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

У затриманих вилучено частину викрадених грошей. Вживаються заходи з розшуку й затримання ще одного співучасника злочинів.

Як відомо, 18 квітня та 7 серпня були скоєні розбійні напади в Дарницькому та Деснянському районах Києва на інкасаторські автомобілі одного з публічних акціонерних товариств та відкритого акціонерного товариства.