Без вісти зникла суддя Київського апеляційного суду

У столиці безвісті зникла 33-річна суддя Київського адміністративного апеляційного суду Оксана ДУРИЦЬКА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

У столичній міліції цей факт підтвердили, зазначивши, що з відповідною заявою сьогодні до Оболонського райуправління міліції звернулася мати судді з повідомленням, що її донька уже тиждень не виходить на телефонний зв’язок.

Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклої.