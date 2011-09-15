Фірташ: Україна може стати новим центром економічного зростання Європи

Україна може стати новим центром економічного зростання Європи, заявив голова Об`єднаного руху працедавців України Дмитро Фірташ, виступаючи у четвер в Тель-Авіві на Європейській конференції працедавців.

Нинішня щорічна конференція працедавців присвячена заходам з подолання другої хвилі глобальної економічної кризи.

За оцінками економістів, дедалі реальнішою стає загроза нової хвилі економічної кризи. У зв`язку з цим працедавці розглядають шляхи, які дозволять європейським країнам пройти період економічного спаду з найменшими втратами.

«Нинішня економічна ситуація показує, що поодинці Німеччина, Франція, Великобританія та інші європейські країни-лідери поки не можуть подолати кризу. Європі бракує внутрішніх ресурсів, тому їй потрібні нові центри економічного зростання. Україна здатна стати таким центром зростання», - сказав Дмитро Фірташ.

Голова українських працедавців зазначив, що Україна має ряд незаперечних інвестиційних переваг. Зокрема, Україна - найбільша країна Європи з населенням близько 45 млн. чоловік. Крім того, Україна - це п`ятий за величиною внутрішній ринок Європи.

«Вдале географічне положення дає змогу безпосередньо експортувати продукцію в регіони з населенням більше 1 млрд. осіб», - наголосив Дмитро Фірташ. Одним з чинників забезпечення зростання української економіки глава українських працедавців назвав агропромисловий потенціал країни.

Також Дмитро Фірташ запропонував провести в Україні одну з наступних щорічних Європейських конференцій працедавців. За його словами, за 20 років Україна пройшла величезний шлях, сформувався новий клас лідерів - підприємців.

«Сьогодні український бізнес відбувся. Він став на ноги і готовий об`єднуватися для досягнення своєї мети», - сказав голова Об`єднаного руху працедавців. За словами Дмитра Фірташа, в листопаді ц.р. працедавці України проведуть об`єднавчий з`їзд, на якому планується консолідувати максимальну кількість організацій працедавців і їх асоціацій в єдину структуру.

У рамках Європейської конференції працедавців Дмитро Фірташ провів двосторонні переговори з Генеральним секретарем Міжнародної організації працедавців Антоніо Пенялосою і головою Асоціації промисловців Ізраїлю Шрагою Брошем. За підсумками зустрічей делегацій працедавців України і Ізраїлю було підписано угоду про співпрацю. Документ передбачає активізацію ділового партнерства між країнами з метою збільшення товарообігу, максимальне сприяння бізнесменам двох країн у розвитку бізнес-проєктов і вкладенні інвестицій.

Для довідки. Європейські працедавці для подолання другої хвилі кризи пропонують створювати нові робочі місця і працевлаштовувати молодь. Також європейські економіки потребують притоку інвестицій.

Більш як рік тому економісти виявили ознаки другої хвилі глобальної економічної кризи, яка, за їх розрахунками, мала наступити в 2013 році. Професор Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні, який спрогнозував першу хвилю кризи, оцінює ризик розвитку нової рецесії в розвинених країнах вже найближчим часом на рівні 60%. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард 9 вересня також заявила, що наразі зростають ризики економічного спаду в усьому світі.

Кілька країн вже розпочали обговорення і розробку антикризових заходів. Зокрема, президент США Барак Обама 13 вересня вніс до конгресу законопроект про боротьбу з безробіттям і стимулювання національної економіки. Документ, що передбачає фінансування в обсязі 447 мільярдів доларів, передбачає зменшення податків, підтримку безробітних і модернізацію інфраструктури. У Євросоюзі й Росії пакети антикризових заходів поки обговорюються. В Україні розробкою антикризових заходів займаються голови уряду і Національного банку.