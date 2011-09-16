«Ненасильницьку смерть» судді у Києві вже називають навмисним вбивством

Оболонське райуправління столичної міліції порушило кримінальну справу за фактом навмисного вбивства у зв’язку із загибеллю при нез’ясованих до кінця обставинах судді Київського адміністративного апеляційного суду Оксани Дурицької, встановивши, водночас, трьох осіб, які перебували разом з нею у день смерті.

Про це УНІАН повідомили у Віділлі зв’язків з громадськістю МВС України у м. Києві.

«В результаті дослідчої перевірки за фактом смерті судді Київського адміністративного апеляційного суду відкрились нові обставини… Встановлено трьох осіб, які відпочивали разом з нею у той день. З ними зараз проводяться відповідні слідчі дії. Для проведення повної та всебічної перевірки щодо причин та обставин смерті судді Оболонським райуправлінням порушено фактову кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство», - зауважили у столичному главку міліції.

За даними міліції, троє встановлених громадян є місцевими жителями і не мають ніякого відношення до судової системи.

Нагадаємо, вчора в міліції стверджували, що жодних слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, тіло 33-річної судді Київського апеляційного адміністративного суду Оксани Дурицької знайдено у затоці Собаче Гирло в Оболонському районі столиці. Її тіло люди знайшли ще 7 вересня, однак встановити особу не було можливості, оскільки серед речей загиблої, які вона залишила на березі, не було будь-яких документів.