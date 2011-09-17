Китайські презервативи виявилися замалі для південноафриканців

У Південно-Африканській Республіці суд скасував угоду щодо закупівлі урядом країни великої партії презервативів, вироблених у Китаї, повідомляє Медпортал.ру.

Контракт на постачання презервативів був укладений Міністерством фінансів ПАР з компанією Siqamba Medical, яка в свою чергу мала намір купити продукцію в Китаї за результатами відкритого конкурсу. Конкурент Siqamba Medical, компанія Sekunjalo Investments Corp., оскаржила це рішення у Вищому суді Преторії, зазначаючи, що її продукція більш відповідає потребам населення країни.

Зокрема, в позові стверджувалося, що розмір презервативів, які постачає Sekunjalo Investments, на 20 відсотків вищий за китайські.

Суддя визнав аргументи позивача обгрунтованими і заблокував контракт з Siqamba Medical. Як наголошується в судовій ухвалі, китайські презервативи зроблені з невідповідного матеріалу, не сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров`я і, до того ж, дуже малі.

ПАР посідає перше місце в світі за поширеністю ВІЛ/СНІДу. За даним ВООЗ, кількість носіїв вірусу в країні з 50-мільйонним населенням - 5,38 мільйона осіб.