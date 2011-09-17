Херсон святкує своє 233-річчя

Херсон святкує 233-річчя з дня заснування.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках урочистостей уже відбулися богослужіння в найстарішій церкві міста - Свято-Катериненському соборі, Парад молодят, молодіжна естафета «Херсон у надійних руках!», у ході якої місцева молодь, узявшись за руки, вишикувалася на центральних вулицях міста.

Також сьогодні пройдуть фестивалі «Рибний бенкет» і «Херсонський кавун», музичний фестиваль під відкритим небом «Джаз на Суворова» та інші.

Завтра на центральній вулиці Херсона – проспекті Ушакова - пройде Парад карапузів і урочисте нагородження учасників міжнародної парусної регати на Кубок Президента Польщі.

Частину урочистого концерту з нагоди Дня міста жителі України зможуть побачити сьогодні в прямому ефірі Першого національного телеканалу з 21.45 до 22.45.

У гала-концерті «Херсону - з любов`ю!», який пройде на схилах Дніпра в парку Слави, візьмуть участь кращі артисти й творчі колективи Херсона, а також групи «Любе» і «Скрябін», Ірина РОЗЕНФЕЛЬД, ЕРІКА, Анастасія ПРИХОДЬКО.