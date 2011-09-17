У Харкові з‘явилися сіті-лайти «Зустрінемось у Львові»

У Харкові з’явились сіті-лайти із запрошенням приїхати до Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, розпочалась активна кампанія презентації Львова в інших містах. 16 вересня на центральних вулицях Харкова з’явились 10 сіті-лайтів, головний месидж яких – «Зустрінемось у Львові».

Як зазначається у повідомленні, розміщено сіті-лайти на місяць, тобто кожен харків’яни матиме змогу спостерігати їх протягом вересня-жовтня.

На сіті-лайтах зображено молоду пару на велосипеді, яка п’є львівську каву. Окрім того, на зображенні розміщено Інтернет-адресу: lviv.travel (на цьому сайті можна довідатись більше про подорож до Львова), а у правому нижньому куті знаходиться QR-код, через який можна також отримати додаткову інформацію про Львів.

«Головне гасло нашого міста – Львів відкритий для світу. Тому ключовим пріоритетом для промоції міста сьогодні є показати затишність та ексклюзивність нашого міста. Адже це правда, що ті емоції, які ви переживете у Львові, буде важко знайти ще десь. Тому ми хочемо, аби якнайбільше людей мали змогу цим насолоджуватись. Проте за такою філософською метою є і цілком прагматична. Це додаткові туристи для міста, а, відтак, і додаткові гроші для львів’ян. Через кав’ярні, готелі, подарунки», - сказав у коментарі УНІАН начальник Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міськради Андрій МОСКАЛЕНКО.

Наступними містами після Харкова, де буде розміщено запрошення приїхати до Львова, стануть Тернопіль, Донецьк та Одеса.

16-17 вересня тривають перші Дні Львова у Харкові.

Минулого року Львів відвідали близько 1 млн. туристів, понад 60% з них – жителі України. Згідно зі стратегією конкурентоспроможності Львова, що розроблена компанією «Монітор груп» та Львівською міською радою, туризм та ІТ-технології є двома ключовими пріоритетами розвитку міста.