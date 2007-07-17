У Києві скоєно збройне пограбування відділення «ПриватБанку»

Сьогодні близько 10.00 у Києві на Харківському шосе було пограбовано відділення «ПриватБанку».

Як повідомив УНІАН прес-секретар КБ «ПриватБанк» Олег СЕРГА, грабіжник вранці прийшов у відділення міняти валюту й наставив обріз на касира з вимогою віддати гроші. «В даному випадку касир встигла натиснути кнопку, але через пробки, або через щось ще група не встигла приїхати», - сказав О.СЕРГА.

За його словами, сума викрадених грошей становить близько 37 тис. грн.

О.СЕРГА також висловив припущення, що сьогоднішнє пограбування й пограбування відділення «ПриватБанку», яке сталося на початку червня, а також випадки пограбування підрозділів інших банків у Києві - робота однієї й тієї ж людини.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 травня в Києві було скоєно збройне пограбування відділення банку «Таврика», яке знаходиться в Дарницькому районі по вул. Мішуги, 7-а.

Вранці 4 червня в Дарницькому районі Києва по вулиці Анни Ахматової, 14-а було скоєно збройне пограбування відділення «ПриватБанку».

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

Активи банку на кінець березня 2007 року становили 39 млрд. 843 млн. 277 тис. грн., зобов`язання - 30 млрд. 488 млн. 957 тис. грн. Власний капітал банку за перший квартал 2007 року зріс на 3,5% - до 3 млрд. 411,781 млн. грн.

Статутний капітал банку на 31 березня ц.р. становив 2,082 млрд. грн.

Чистий прибуток «ПриватБанку» за підсумками першого кварталу становив 123,5 млн. грн.

На кінець 2006 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк», частка прямої участі кожного становила 38,76%, опосередкованого - 16,29%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.