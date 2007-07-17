На ”фосфорну” аварію йдуть додаткові пожежні поїзди

«Укрзалізниця» направила додатково ще 3 пожежних поїзди з Південно-Західної залізниці на ліквідацію аварії в Львівській області, в ході якої зійшли з рейок вагони з фосфором і загорілися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

За його даними, зразу ж після аварії відомство оперативно направило на місце події три пожежних поїзди Львівської залізниці, потім ще три, обладнані піноутворювачами, і їх силами пожежу було локалізовано. Додаткові ж поїзди направлені в зв`язку з особливістю фосфору загорятися при контакті з повітрям, зазначив гендиректор відомства. «З Південно-Західної направили, оскільки дана речовина, якщо перебуває у контакті з киснем, то постійно загорається, тому необхідно постійно піноутворювачами запобігти доступу кисню», - повідомив він.

За даними В.КОЗАКА, з 6 цистерн, які загорілися, тільки з двох відбувся витік фосфору. В зв`язку з цим, повідомив він, «ведеться обвалка території земляними валами, щоб фосфор не виходив».

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.50 на 12 км перегону Ожидів-Красне Львівської залізниці при проходженні вантажного поїзда зі швидкістю 55 км/год сталося сходження з рейок 17 вагонів, з них 2 були завантажені коксом і 15 цистерн завантажені фосфором.

Після аварії рух поїздів на парній і непарній коліях закрито, рух пасажирських поїздів здійснюється іншими шляхами. За даними Мінтрансзв`язку, в ході робіт постраждало 10 осіб: 6 працівників МНС, 2 працівники залізниць і 2 працівники МВС. Машиніст і помічник поїзда не постраждали.

За даними МНС, в результаті пожежі продуктами горіння отруїлося 16 чоловік, з них 13 у тяжкому і середньому стані госпіталізовані у військовий медичний клінічний центр Західного оперативного командування в Львові. Семеро госпіталізованих - працівники МНС, двоє - працівники Державтоінспекції, четверо - місцеві жителі.