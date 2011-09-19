«Анонімний терорист» розказав, навіщо «мінував» психлікарню у Києві

У Києві СБУ затримала «анонімного терориста», який погрожував вибухами у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі Управління Служби безпеки України в Києві.

Як йдеться у повідомленні, 16 вересня о 15.20 на спецлінію «102» надійшов дзвінок від невідомого, який вимагав 1 млн. дол., погрожуючи у разі невиконання вимоги здійснити вибух на території однієї із психіатричних лікарень Києва.

Того ж дня співробітники столичного УСБУ затримали «анонімного терориста». Ним виявився чоловік 1977 року народження, мешканець столиці. Свій вчинок молодик пояснив алкогольним сп’янінням та бажанням пожартувати. У ході оперативно-розшукових дій встановлено, що реальних намірів та можливостей для вчинення злочину він не мав.

Наразі органами міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За вчинення завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадянам, знищення або пошкодження об’єктів власності чинним законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років, нагадали в УСБУ.