У Фокстроті - «маски-шоу»

Головне слідче управління МВС України проводить санкціоновані обшуки в київському офісі групи компаній "Фокстрот" у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із громадськістю МВС України.

"Головне слідче управління МВС України проводить санкціоновані судом обшуки в складських і офісних приміщеннях "Фокстроту" у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи за фактом скоєння тяжкого злочину", - повідомили в управлінні, не уточнивши, за якою саме справою проводяться слідчі дії.

Довідка УНІАН. Група компаній «Фокстрот» є власником таких торгових марок, як «Фокстрот. Техніка для дому», FoxMart, «Техношара» (рітейл побутової і електронної техніки), «Секунда», Montres (годинниковий рітейл), а також DEPO’t. Засновниками групи є Геннадій ВИХОДЦЕВ і Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ.

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році й займається роздрібним продажем побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті. Станом на 10 серпня 2011 року компанія налічує 196 супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому», загальною торговою площею більш як 150 тис. кв. м, у 102 обласних і районних центрах України.