Прес-тур на фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV століття»

24 вересня о 11.30 розпочнеться прес-тур на міжнародний фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV ст.», що проходитиме у «Парку Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області).

Відправлення журналістів відбудеться від станції м. «Видубичі» (зупинка біля супермаркету «Фуршет»).

У рамках прес-туру – екскурсія у наметове містечко реконструкторів.

Захід проходить за підтримки Міністерства культури України та Київської обласної державної адміністрації, під патронатом Посольства Республіки Білорусь в Україні, Посольства Литовської Республіки в Україні, Посольства Республіки Польща в Україні та Посольства Російської Федерації в Україні.

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