Україна не відповідатиме за переривання газового транзиту

Україна і ЄС не вимагатимуть компенсацій за переривання поставок енергоресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив Уповноважений уряду України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Питання компенсації у такому варіанті, який був на початку, вже не стоїть», - сказав він, кажучи про останні домовленості з ЄС у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«В угоді ми вийшли на абсолютно прийнятні формулювання щодо режиму торгівлі енергетичними товарами. Ми не гарантуємо транзит, ми не гарантуємо безперервність поставок. Ми гарантуємо, що наш правовий режим торгівлі енергетичними товарами не заважає цьому потоку», - відзначив в свою чергу директор Департаменту міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас КАЧКА.

За його словами, єдиним відкритим питанням залишається гарантування ефективності реалізації угоди, особливо у критичних ситуаціях.

При цьому, Т.КАЧКА відзначив, що це питання порушувалося під час зустрічі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ минулої середи.

Як відзначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ, на сьогодні є розуміння того, як розв`язуватиметься це питання, проте воно поки не оформлене в текстовому вигляді.

Т.КАЧКА також відзначив, що в угоді буде знято питання компенсації за пошкодження в результаті переривання поставок енергоресурсів.

«Навпаки, в угоді записано, що жодна зі сторін не може бути відповідальною за переривання, зумовлене діями третьої сторони, або суб`єктами, підконтрольними третій стороні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Сторони планують завершити переговори до кінця нинішнього року.

ЄС вимагав включити до угоди про зону вільної торгівлі розділ, в якому хотів від України компенсацій у разі переривання поставок енергоресурсів в ЄС.