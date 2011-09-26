Афганці й чорнобильці погрожують не пустити Кирила до Чернівців

Воїни-афганці, чорнобильці, діти війни погрожують перекрити рух вулицею Руською у Чернівцях 2 жовтня під час візиту на Буковину предстоятеля Російської православної церкви КИРИЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це місцевим ЗМІ сьогодні повідомив заступник голови Чернівецької міської організації «Спілка Чорнобиль» Манолій ЖЕЛЄЗНИЙ.

«У п’ятницю, 23 вересня, після прес-конференції воїнів-афганців до нас зателефонували та повідомили, що з нами хоче говорити заступник голови Чернівецької ОДА Георгій ГАЛИЦЬ. Зустріч не відбулася. Проте сьогодні, 26 вересня, нам призначили зустріч з головою ОДА Михайлом ПАПІЄВИМ», - повідомив М.ЖЕЛЄЗНИЙ.

За його словами, бажання обласної влади зустрітися із афганцями та чорнобильцями викликане тим, що на 27 вересня анонсувалася акція протесту під стінами ОДА.

«На зустрічі з губернатором будемо вимагати дотримання наших вимог – дослухатися до протестувальників та закріпити соціальні пільги незахищеним верствам у законі. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право провести акцію протесту у день візиту патріарха КИРИЛА на Буковину. 2 жовтня перекриємо рух вулицею Руською», - підкреслив М.ЖЕЛЄЗНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей законопроект у другому читанні та в цілому, але через протести воїнів-афганців, чорнобильців, дітей війни його розгляд відклали.