Директор технікуму поклав до власної кишені 133 тисячі стипендії

У Донецькій області Краснолиманською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.3. ст.365 Кримінального кодексу України стосовно директора технікуму, який, перевищуючи свої службові повноваження, позбавив студентів стипендії на суму 133 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні зазначається, що під час досудового слідства було встановлено, що директор технікуму, будучи головою стипендіальної комісії, фактично самостійно ухвалив рішення про підвищення середнього балу успішності з 4,0 до 4,2. Посадовець підписав наказ про надання стипендії лише тим студентам, які мають середній бал 4,2 і вище. Тобто директор технікуму видав документ, який не відповідає постанові КМУ №882, в якій передбачена виплата стипендії студентам, які мають середній бал 4,0 і вище. Таким чином, 74 студенти не одержували належної їм стипендії на загальну суму 133 тис. грн.

На сьогодні досудове слідство завершене, кримінальну справу за звинуваченням директора технікуму направлено до суду для розгляду по суті.