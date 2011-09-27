Група українських військових здійснює прощу до Єрусалима.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Мінооборони, поїздка відбувається з ініціативи синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України УПЦ.

Протягом тижня військові паломники з України відвідають християнські святині Єрусалима, Віфлеєма, Галілеї, піднімуться на гору Фавор та Синай.

27 вересня вони побувають на святковому богослужінні Патріарха Ієрусалимського Феофіла біля Гроба Господнього за нагоди свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Духовну опіку над паломниками здійснюватиме голова Синодального відділу УПЦ архієпископ Львівський і Галицький АВГУСТИН та два священики відділу, які у минулому були офіцерами.

За словами Архієпископа АВГУСТИНА, відвідування святих місць є невіддільною частиною духовного життя для кожного християнина, «адже паломництво дає віруючому можливість отримати невимовну допомогу Господа, доторкнутися до найвеличніших святинь».