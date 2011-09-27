У Києві затримали «мінера» гіпермаркету

У Києві 26 вересня в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали зловмисника, який «замінував» гіпермаркет.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС.

Ним виявився 22-річний житель Києво-Святошинського району Київської області. Попередньо встановлено, що він із хуліганських спонукань зробив неправдиве повідомлення щодо закладення вибухівки в приміщенні одного з гіпермаркетів столиці.