Янукович вніс до ВР закон про декриміналізацію економічних злочинів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності) зареєстровано у ВР сьогодні, 27 вересня.

Разом з тим текст законопроекту наразі на сайті не розміщено.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ, інформуючи про суть законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, зазначав, що йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення. "Найбільш головне це те, що по всіх економічних злочинах, абсолютно всіх, позбавлення волі буде неможливим. Усі покарання замінюються виключно на фінансові санкції", - повідомив він.

За його словами, пропонується скасувати кримінальну відповідальність по 18 статтях Кримінального кодексу.

Зокрема, йдеться про ст.ст. 202 (порушення порядку господарської діяльності та діяльності з надання фінансових послуг), 203 (заборонені види господарської діяльності), 207 (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), 208 (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, порушення здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підроблення знаків поштової оплати, незаконне виготовлення або використання державного клейма), 218 (фіктивне банкрутство), 220 (приховування стійкої фінансової неспроможності), 221 (незаконні дії у разі банкрутства), 223 (розміщення цінних паперів без реєстрації їхнього випуску), 225 (обман покупців і замовників), 226 (фальсифікація засобів вимірювання), 228 (примушування до антиконкурентних узгоджених дій), 234 (незаконні дії щодо приватизаційних цінних паперів), 235 (дії з державним майном).

"У зв`язку з його (законопроекту) великою актуальністю вважаємо, що він має бути прийнятий у найстислишій термін, тому що він дуже назрілий і актуальний для українського суспільства", - сказав А.ПОРТНОВ.