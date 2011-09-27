Учасник пікету на Хрещатику після знущань "Беркуту" потрапив до лікарні

Співробітники "Беркуту" жорстоко побили першого заступника голови правління ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції" (КУПР) Петра МИХАЙЛЕНКА, який брав участь в акції на підтримку екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КУПР.

«Петро МИХАЙЛЕНКО разом з іншими громадянами брав участь у мирному зібранні з вимогою припинити протиправне утримання під вартою Ю.ТИМОШЕНКО. Учасники акції нікому не заважали, мирно стояли на тротуарі і гордо тримали Державні прапори України над головою», - йдеться у повідомленні.

«Раптом на мітингувальників напав загін спеціального призначення "Беркут". Людей, що тримали в руках жовто-блакитні стяги, брутально розкидували, жбурляли на асфальт, били. Петра МИХАЙЛЕНКА і ще одного з учасників мітингу схопили і потягли в невідомому напрямку. Як повідомили очевидці, іншого активіста кілька разів вдарили і виштовхнули, а МИХАЙЛЕНКА оточили кільцем і почали бити руками і ногами», - стверджують в КУПР.

«Помітивши, що на них звертають увагу перехожі, спецназівці затягли жертву у підворотню і продовжили катування. Били в голову, обличчя, груди, живіт, по ногах і руках», - заявили в прес-службі КУПР, зазначивши, що побиття «беркутівці» припинили зі словами: «Облишмо тут - і погнали. Ще здохне - а нам відповідати».

П.МИХАЙЛЕНКО спромігся витягти мобільний телефон, набрати номер друга і пояснити, де він лежить. До підворотні прибігли голова правління КУПР Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО, депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, інші учасники мітингу.

«Швидка допомога», яку викликали до П.МИХАЙЛЕНКА, відвезла його до лікарні №17. Йому мають надати допомогу і встановити ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. Попередній діагноз - множинна політравма, стан тяжкий, заявили в КУПР.

У зв’язку з цим голова правління КУПР Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО просить Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу за цим фактом.