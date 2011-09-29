У Києві можна буде сфотографуватися з Кубком Ліги Чемпіонів UEFA

З 30 вересня по 2 жовтня на Софійській площі в Києві відбудеться спортивно-виставковий захід «Турне Кубку Ліги Чемпіонів UEFA», в рамках якого кожен бажаючий зможе сфотографуватися з кубком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Кубок Ліги Чемпіонів з 2009 року експонують у різних європейських містах. За цей час його побачили вже понад 230 тисяч уболівальників. На Софійській площі Кубок виставлять в експозиційному наметі.

На церемонії відкриття заходу будуть присутні відомі світові та вітчизняні спортсмени, представники Київської міської державної адміністрації, офіційні представники UEFA та UniCredit (офіційний спонсор Ліги). Протягом трьох днів на вболівальників чекає багато цікавих подій, серед яких: першість міста з футболу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, майстер-класи на з футболу, розіграші призів, велика кількість пам’ятних подарунків, мультимедійні ефекти, презентація колекції футбольних реліквій та багато іншого.

На великих відеоекранах містечка транслюватимуть яскраві моменти футбольних матчів. У гостей свята буде можливість сфотографуватися з Кубком на згадку.

Вхід на шоу Ліги Чемпіонів безкоштовний.

Після Києва кубок виставлятимуть у Донецьку.