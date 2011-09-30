Держказначейство зупинило касове обслуговування місцевих бюджетів?

Голова Тернопільської облради Олексій КАЙДА звинувачує Державну казначейську службу у бездіяльності. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облради, про це йдеться в телеграмі, надісланій О.КАЙДОЮ генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ. У ній голова облради зазначає, що на даний час у Тернопільській області склалася несприятлива ситуація з виконанням місцевих бюджетів за видатками.

«Починаючи з вересня ц.р. територіальними органами Державної казначейської служби в області не виконуються доручення розпорядників коштів місцевих бюджетів на оплату видатків бюджетних установ при наявності коштів на рахунках. Зокрема, 28 вересня заявлені до оплати зобов’язання задоволено на 10,7 %, 29 вересня – на 37,8%. Це зумовлює значне зростання кредиторської заборгованості бюджетних установ, комунальних підприємств, створює підґрунтя для застосування до них штрафних санкцій за невиконання фінансових зобов’язань, в тому числі перед бюджетами різних рівнів та державними цільовими фондами. Крім цього нависла загроза незабезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ за вересень», – йдеться у телеграмі.

Відтак О.КАЙДА закликав Генеральну прокуратуру України вжити заходів прокурорського реагування для відновлення касового обслуговування місцевих бюджетів у повному обсязі.