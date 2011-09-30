Тисячі людей кинули на пошуки злочинців, які розстріляли міліціонерів

Міліція виявила автомобіль, на якому зникли злочинці, що сьогодні вночі в Одеській області вбили двох та поранили чотирьох правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, залишений злочинцями автомобіль міліціонери знайшли неподалік одного з прикордонних пунктів пропуску в Одеській області. В цьому автомобілі, як зазначив міністр, виявлено стріляні гільзи від пістолету ТТ та сліди крові одного з поранених злочинців.

Також А.МОГИЛЬОВ ще раз підкреслив, що збройний напад злочинців під час проведення спецоперації з їх затримання для правоохоронців був несподіваним, «навіть для тих, хто проводив операцію». «Це виходило за рамки звичайної операції по зупинці автомобіля, тому такі наслідки», - сказав міністр.

Він зауважив, що також на момент проведення операції із затримання злочинців співробітники міліції не мали інформації про можливу наявність в автомобілі вогнепальної зброї та гранат.

За словами А.МОГИЛЬОВА, до пошуків нападників задіяно кілька тисяч осіб особового складу управлінь внутрішніх справ трьох областей, зокрема, Одеської та Миколаївської, та введено план перехоплення.

Також міністр поінформував, що МВС надасть родинам загиблих міліціонерів відповідну фінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 29 на 30 вересня в Одеській області під час спецоперації із затримання громадянина РФ, який розшукується за скоєння вбивства, у перестрілці зі злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені. Загалом у спецоперації брали участь 12 правоохоронців.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства двох працівників правоохоронних органів - за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.