Міліція поточнила: знешкодили лише двох убивць. Третій втік?

У ході спеціальної операції знешкоджено двох осіб, під час спроби затримання яких в Одеській області загинули двоє працівників міліції і ще четверо були поранені.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зловмисники знаходилися в одному з приватних готелів, що розташований поблизу «9-ї станції Фонтану» Одеси.

Перед проведенням спеціальної операції за участю бійців підрозділів спеціального призначення «Сокіл», «Беркут» та Внутрішніх військ МВС з території її проведення були евакуйовані мешканці прилеглих будинків.

На пропозицію працівників міліції припинити опір та здатися підозрювані не відреагували. Під час проведення скоординованої спеціальної операції двоє зі зловмисників вчинили жорсткий збройний опір, відкривши при цьому вогонь з автоматичної зброї.

Через загрозу дій зловмисників життю та здоров’ю працівників міліції правоохоронці були вимушені застосувати зброю на ураження, підкреслили в МВС.

Одним зі знешкоджених зловмисників виявився Аслан ДИКАЄВ, 1982 року народження, який розшукувався за скоєння вбивства. (Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДІКАЄВ засів у приватному будинку в Одесі з двома своїми спільниками).

Під час операції ніхто з правоохоронців не постраждав.

Проводиться подальший комплекс оперативно-розшукових заходів.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, в перестрілці із злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо дістали поранення.

У пошуках А.ДІКАЄВА та двох його спільників були задіяні декілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ трьох областей.

Начальник Управління МВС в Одеській області Михайл ЯЦКОВ зазначав, що озброєним злочинцям не вдалося покинути територію Одеської області.

Причому, за останніми даними правоохоронців, група розділилася.

Пізніше співробітникам міліції вдалося встановити місцеперебування злочинців. Там майже 4 години тривала спецоперація з їх знешкодження.