Щоб не платити штраф, чиновник зробив довідку, що його не існує

На Тернопільщині посадовець, щоб не платити штраф, підробив довідку про те, що такої особи як він не існує.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Зборівського району Микола МАТВІЙЧУК, спочатку санітарний лікар Зборівської районної санепідстанції склав стосовно секретаря однієї із сільських рад району адміністративний протокол за вчинене ним порушення Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Відтак на чиновника було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 170 грн.

Оскільки штраф секретар ради не сплатив, невдовзі на адресу сільської ради надійшла постанова держвиконавця про стягнення з боржника в дохід держави уже 340 грн. Тоді секретар сільради, щоб не сплачувати кошти, виготовив та надав у відділ Державної виконавчої служби Зборівського району завідомо неправдиву довідку про те, що такої особи, як він, на території сільської ради немає. Після цього завірив документ печаткою, яку взяв у сільського голови.

Підробку викрили, після чого прокуратурою стосовно секретаря сільради було складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення за ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень).

Суд визнав винним державного службовця у вчиненні адміністративного правопорушення і зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 850 грн.