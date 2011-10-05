В Запорізькій області наркоділки влаштували перестрілку з СБУ

У Запорізькій області члени наркоугруповання вчинили збройний опір працівникам СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, члени угруповання протягом кількох років вирощували, виготовляли та збувало на території Запорізької області наркотичний засіб – канабіс.

Встановлено, що наркоділки за допомогою мережі Інтернет замовляли за кордоном насіння елітних рослин коноплі з підвищеним вмістом канабісу, яку культивували протягом кількох років на території приватних домоволодінь у віддалених населених пунктах Запорізької області.

«При затриманні наркоділки вчинили збройний опір правоохоронцям. У результаті спецоперації заарештовано три особи, причетні до діяльності угруповання. У них вилучено автоматичну зброю «Вулкан» з повним боєкомплектом (30 бойових набоїв) та травматичну зброю «Форт». З незаконного обігу вилучено понад майже 1130 кілограмів коноплі орієнтовною вартістю понад 500 тисяч доларів", - зазначили в СБУ.

За матеріалами Управління СБУ в Запорізькій області ГУ МВСУ в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів) Кримінального кодексу України.