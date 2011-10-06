На інвестиційний форум у Луганську прибули учасники з 17 країн

5 жовтня в Луганську відкрився II Міжнародний інвестиційний форум.

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь представники бізнесу із 17 країн, делегації з Білорусі, Південної Кореї, Канади, Нігерії, консули Чехії та Республіки Польща. Прибули також представники 110 компаній США, Австрії, Нідерландів, Польщі, Канади, Італії, Туреччини, Німеччини, Іспанії, Швеції та Російської Федерації.

Україну на Форумі представляють 230 учасників. Луганська область планує презентувати 38 бізнес-проектів у сфері енергозберігаючих технологій, сільського господарства, машинобудування.

Організаторами заходу виступили Луганська облдержадміністрація, обласна рада, а також комунальне підприємство «Регіональне агентство сприяння інвестиціям».

Відкриваючи роботу форуму, губернатор області Володимир ПРИСТЮК зазначив, що другий інвестиційний форум у Луганську націлений на роботу з інвесторами за конкретними вже готовими проектами.

«Метою форуму є сприяння діалогу представників зарубіжного й вітчизняного бізнесу. Минулого року І Луганський міжнародний інвестиційний форум був скоріше презентаційним, ми прагнули показати потенційні можливості Луганської області та зав`язати контакти на перспективу. Цього разу ми робимо ставку на якість, а не кількість, і запрошуємо інвесторів вже під конкретні цільові контракти», - сказав В.ПРИСТЮК.

У рамках першого дня форуму відбулося пленарне засідання й відкриті дискусії між представниками 8-ми іноземних компаній. Серед них: президент торгової палати США Хорхе ЗУКОСКІ, президент National Business Accounting Consultants Corp. Борис ФОКСМАН, член президії Польської господарської палати Тадеуш НАМЕДИНСЬКІ.

Крім того, було підписано низку угод і меморандумів про співпрацю, такі як Угода між Луганською облдержадміністрацією і Німецьким товариством міжнародної співпраці про реалізацію проекту «Підвищення якості муніципальних послуг у Луганську», Угода про співпрацю між КП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» і National Business Accounting Consultants Corp. (США) у сфері розвитку інноваційної діяльності.

Форум триватиме до 7 жовтня.