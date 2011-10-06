19 людей отруїлися тістечками на Волині

У Волинській області у ніч на 5 жовтня до Камінь-Каширської районної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 19 осіб, з них 5 дітей (1999, 2000, 2003, 2005 та 2009 р.н.), які напередодні були присутніми на молитовному зібранні релігійної громади і вживали кондитерські вироби.

Перебіг хвороби – середнього ступеню важкості, повідомляє прес-служба МНС.

Фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Управління МНС у Волинській області.